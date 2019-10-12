Казахстанский авторынок в сентябре вырос на 10%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Казахстане по итогам сентября составили 5954 единицы, что на 10% выше показателя годичной давности. За девять месяцев 2019 года жители республики приобрели 49243 машины – на 18,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», наибольшим спросом пользуются автомобили отечественного производства, на которые приходится 56,4% рынка.

Лидером на казахстанском авторынке в сентябре стала Hyundai, реализовавшая 1345 автомобилей – на 56% больше, чем годом ранее. На второе место вышла Toyota, результат которой составил 1204 машины (+5%). Третью позицию заняла LADA – автомобили этой марки выбрали 957 покупателей, что на 28% меньше по сравнению с прошлым годом. Далее следует Ravon с показателем 559 проданных машин (в сентябре 2018-го реализация Ravon в Казахстане была приостановлена). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Renault, чьи дилеры реализовали 270 автомобилей (+27%).