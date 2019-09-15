Porsche и Boeing работают над концепцией летающего автомобиля

На днях два бренда, Porsche и Boeing, подписали меморандум о совместной работе по созданию электрического летательного автомобиля. По данным портала autocar.co две фирмы изучат возможности городских авиаперевозок и изготовят прототип летающего автомобиля премиум-класса.

Информации о сроках, в которые будут проводиться работы по внедрению и тестированию прототипа, пока нет. Однако известно, что помимо разработки концепции «полностью электрического вертикального взлетно-посадочного аппарата», обе фирмы создадут команду для изучения городских авиаперевозок, оценки потенциала рынка автомобилей премиум-класса и возможные варианты их использования.

Напомним, что недавно Porsche вышла на рынок электромобилей со своим спорткаром Taycan и намерена расширить свою деятельность за пределы традиционного рынка.

Директор по продажам и маркетингу компании Porsche Детлев фон Платен (Detlev von Platen) прокомментировал меморандум о взаимопонимании между Porsche и Boeing следующим образом: «Porsche стремится расширить свои возможности производителя спортивных автомобилей, став ведущим брендом для мобильности премиум-класса. В более долгосрочной перспективе это может означать переход путешествий в третье измерение. Сегодня мы объединяем сильные стороны двух ведущих мировых компаний, чтобы охватить потенциальный ключевой сегмент рынка в будущем».

В 2018 году компания Porsche Consulting провела исследование и по его результатам составила прогноз, согласно которому рынок городской воздушной мобильности наберет обороты после 2025 года. Исследование также показало, что городской воздушный транспорт позволит пассажирам перемещаться быстрее и эффективнее, чем при использовании обычного транспорта, с меньшими затратами и большей гибкостью.

В последние годы было несколько заявлений по разработке летающих автомобилей от таких компаний, как Uber, Toyota и даже отечественного АВТОВАЗа. Очевидно, что это связано с желанием решить проблемы растущего населения в городах по всему миру. Тем не менее, несмотря на шумиху вокруг таких проектов, ни один из них пока не поступил в серийное производство.

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