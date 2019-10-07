Минпромторг ждет сохранения или небольшого роста производства автомобилей в 2019 году

Минпромторг ожидает сохранения объема производства автомобилей в России на уровне прошлого года или незначительного роста в 2019 году. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил глава министерства Денис Мантуров, отметив, что в этом году министерство отмечает тенденцию к снижению производства автомобилей, и рост может быть достигнут благодаря экспорту. Напомним, по данным Росстата, в 2018 году производство легковых автомобилей в России выросло на 15,3% до 1,6 млн единиц, пишет агентство "ТАСС".

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», за восемь месяцев 2019 года с российских конвейеров сошло 1 млн 010 тыс. легковых автомобилей – это на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт легковых автомобилей из России за тот же период увеличился на 27,8% и составил 73,4 тыс. единиц, гласит статистика Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в январе-августе составили 1 млн 114 тыс. 263 штук, что на 2,3% ниже показателя годичной давности. Как прогнозируют в АЕБ, по итогам всего 2019 года российский авторынок снизится на 2% до 1,76 млн машин.