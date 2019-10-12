Nissan откажется от производства модели Cube

сегодня, 14:41 298 0

Nissan откажется от производства модели Cube

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Компания Nissan в рамках реструктуризации бизнеса в конце этого года прекратит производство некогда культового городского хэтчбека Cube. Наследника у него не будет, пишет портал «Колеса.ру».

Если первое поколение Cube было ничем не примечательным, типично японским субкомпактным хэтчем с высоким кузовом, то второе, дебютировавшее в 2002 году, получило мировую известность благодаря необычному кубическому дизайну и ассиметричному остеклению. В лучшие годы Cube находил по 130 тысяч покупателей ежегодно, но попытка выхода на рынки США и Европы оказалась неудачной: в обоих регионах лучшим годом продаж стал 2010-й – было реализовано 23 тысячи и 4,4 тыс. экземпляров соответственно.

Теоретически Cube мог бы стать такой же успешной глобальной моделью, как KIA Soul («кореец», скажем для сравнения, в 2010-м разошелся в США тиражом 67,1 тыс. шт., в Европе – 15,3 тыс. шт.), но «японцу», вероятно, помешал слишком эксцентричный дизайн, а также бюджетная платформа B0, из-за которой ездовые качества «кубика» можно назвать в лучшем случае посредственными.

Сейчас Cube все еще продается на японском рынке, но уже в декабре его производство будет прекращено. Выпускать преемника компания не будет, потому что как глобальная модель Cube себя не оправдал, а создавать нишевый продукт исключительно для Японии сейчас экономически нецелесообразно. Известие о скорой отставке, скорее всего, подстегнет интерес к «кубику» в среде поклонников JDM-субкультуры, которых немало и в России – Cube можно регулярно встретить на наших дорогах, хотя официально эта модель в РФ никогда не предлагалась.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: япония производство потери nissan

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