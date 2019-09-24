В России зарегистрировано свыше 13 тысяч люксовых автомобилей

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В России зарегистрировано свыше 13 тысяч люксовых автомобилей

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.07.2019
Все оперативные данные

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2019 года на территории Российской Федерации числится 13,4 тыс. автомобилей сегмента Luxury.

Примерно треть (32%) от этого количества приходится на марку Bentley, что в количественном выражении составляет 4,3 тыс. экземпляров. На втором месте располагается Mercedes-Maybach с показателем 3,4 тыс. автомобилей, что эквивалентно доле в 25,5%. Далее следует Maserati (1,6 тыс. шт.), которому принадлежит 12% парка Luxury.

Отметку в тысячу зарегистрированных машин преодолевает и Rolls-Royce (1,3 тыс. шт.), что соответствует почти каждому десятому люксовому автомобилю. Среди тех брендов, которые официально представлены на российском рынке, стоит также отметить Ferrari (780 шт.), Aston Martin (436 шт.) и Lamborghini (417 шт.).

Быстро узнать актуальную стоимость люксового (и не только) автомобиля на рынке - с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

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