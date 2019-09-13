Bentley Flying Spur получил новую версию Blackline

Компания Bentley представила спецификацию Blackline для спорт-седана Flying Spur нового поколения. Легендарная крылатая литера «В», характерные планки решетки радиатора, «матричные» вставки бампера, окантовка боковых окон, а также накладки на двери и задний бампер выполнены в особой стилистике Blackline. Окантовка фар и задних фонарей, дверные ручки, воздухозаборники на крыльях и выхлопные патрубки также получили темное исполнение, сообщает пресс-служба Bentley в России.

Кроме того, 21-дюймовые легкосплавные колесные диски 5 Tri-Spoke входят в стандартное оснащение нового Flying Spur в спецификации Blackline. Опционально доступны 22-дюймовые колесные диски Mulliner Driving. Спецификация Blackline также доступна и для нового Bentley Continental GT.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Bentley представила в Москве роскошный спортивный седан Flying Spur нового поколения, который уже доступен для заказа у российских дилеров. Стоимость автомобиля составляет 15 млн 190 тыс. рублей, первые клиенты получат свои автомобили не раньше весны 2020 года.

Новый Bentley Flying Spur разработан «с чистого листа» и собирается вручную на единственном заводе в Крю. Автомобиль оснащается усовершенствованным 6,0-литровым двигателем W12 и 8-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Мощность двигателя составляет 635 л.с., крутящий момент 900 Н•м. Разгон автомобиля от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,8 секунды, а максимальная скорость достигает 333 км/ч, сообщает пресс-служба Bentley.

Впервые капот нового Flying Spur украшен выдвигающейся эмблемой в виде крылатой литеры «В». А благодаря хромированному отражателю грани светодиодных матричных фар с эффектом граненого хрусталя сверкают, даже когда головной свет выключен.

Что касается интерьера, новый Flying Spur можно оснастить первым в автомобильной индустрии трехгранным поворотным дисплеем (Bentley Rotating Display). Впервые в отделке используется кожаная обивка панелей дверей с трехмерным ромбовидным тиснением. В качестве дополнительной опции для Flying Spur предлагаются вставки из нового шпона Crown Cut Walnut, полученного методом прямого среза, что придает покрытию современный вид.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».