Toyota представила новый водородный седан

Компания Toyota рассекретила прототип водородного седана Mirai второго поколения, название которого в переводе с японского означает «будущее». Автомобиль получит серийную версию, которая поступит в продажу в следующем году. Новинку можно будет приобрести в США, Японии и Европе.

Как сообщает портал Autonews.ru, автомобиль построен на новой заднеприводной платформе TNGA-N. Длина концепта составляет 4935 мм, а ширина – 1885 мм. Размер колесной базы Mirai равен 2920 мм.

В салоне пятиместного автомобиля устанавливается цифровая приборная панель, камера заднего вида, большой дисплей мультимедийной системы и аудиосистема JBL с 14 динамиками. Технические характеристики машины пока держатся в секрете. В компании только рассказали, что запас хода на одной заправке у новинки увеличится на 30%.

Общая мощность силовой установки на топливных ячейках предыдущего Mirai составляет 155 л.с. До первых 100 км/ч седан разгоняется за 9 секунд. Запас хода Mirai составляет 483 км, время подзарядки автомобиля не превышает трех минут.

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