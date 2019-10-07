Isuzu представила пикап D-Max нового поколения

Японская компания Isuzu предеставила пикап D-Max третьего поколения. Уже на этой неделе новинка поступит в продажу в Тайланде, а на других рынках новый D-max появится летом 2020 года: не исключено, что модель привезут в Россию.

Как пишет портал Motor.ru, в основе D-Max 2020 модельного года лежит новая платформа Isuzu Dynamic Drive. Жесткость кузова увеличилась на 20%, рама стала легче и прочнее, а развесовка ближе к эталонной. Передняя подвеска оснащена новыми рычагами, барабанные тормоза уступили место дисковым на всех комплектациях, а иная конструкция заднего моста позволила расширить колею.

Новый D-max стал на 5 мм выше и на 10 мм шире предшественника, колесная база модификации с двухрядной кабиной увеличилась до 3125 мм. Базовый двигатель – четырехцилиндровый 150-сильный турбодизель – остался без изменений. А вот 3,0-литровый наддувный агрегат, известный по малотоннажным грузовикам, был серьезно доработан. Благодаря новой турбине с изменяемой геометрией и перенастройке системы впрыска отдачу дизеля удалось увеличить со 177 л.с. (430 Нм крутящего момента) до 190 л.с. (450 Нм крутящего момента).

Новый D-max сохранил 6-ступенчатые коробки передач: «механику» собственного производства и «автомат» Aisin, однако передаточные числа были пересмотрены. Концепция полного привода прежняя: передняя ось подключается вручную. Появилась электронная блокировка заднего дифференциала, а за счет иного расположения агрегатов глубина преодолеваемого брода увеличилась с 60 до 80 см.

Что касается изменений в интерьере, диагональ экрана мультимедиасистемы в топ-комплектациях достигает 9 дюймов, развлекательный комплекс совместим с Apple CarPlay и Android Auto, рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, есть две зоны климат-контроля. В максимально оснащенных версиях предлагается адаптивная светодиодная оптика, система мониторинга слепых зон и шесть подушек безопасности.

Напомним, ранее гендиректор Isuzu Rus Фабрис Горлье заявлял, что после 2023 года японский автоконцерн Isuzu будет готов организовать производство своих пикапов в России – как для внутреннего рынка, так и для экспорта. К этому времени ежегодные продажи пикапов Isuzu в России могут достичь 2-3 тыс. машин в год.

Свой пикап D-Max японский автоконцерн вывел на российский рынок в конце 2016 года. По данным Isuzu Rus, в прошлом году продажи пикапов Isuzu D-Max выросли в 2,9 раза и составили 489 машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле 2019-го в России стартовали продажи обновленного пикапа Isuzu D-Max 2019 модельного года. Модель предлагается в пяти комплектациях по цене от 2 млн 145 тыс. рублей до 2 млн 595 тыс. рублей. Пикап доступен в полуторном и в двойном исполнении. На все версии Isuzu D-Max 2019 модельного года устанавливается новый силовой агрегат – 3-литровый дизельный двигатель Isuzu 4JJ1 (177 л.с. / 430 Нм), оснащенный системой турбонаддува с изменяемой геометрией VGS Turbo и интеркуллером. На выбор покупателям предлагается две новые коробки передач – механическая 6-ступенчатая Isuzu MVL-6N и автоматическая 6-ступенчатая Aisin AWR6B45 II. Все модели Isuzu D-Max 2019 модельного года оборудованы системой подключаемого полного привода Part-time с понижающим рядом.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».