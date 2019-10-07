В РФ растут продажи автомобилей с двигателями объемом до 1,4 л и от 2 до 2,5 л

сегодня, 15:59 1489 0

В РФ растут продажи автомобилей с двигателями объемом до 1,4 л и от 2 до 2,5 л

Обзор автомобильного рынка России
Все ежемесячные обзоры

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 8 месяцев 2019 года в России было реализовано 62,2 тыс. новых легковых автомобилей с двигателями объемом до 1,4 литра включительно. Это на 6,5% больше, чем за январь – август прошлого года.

Кроме данной категории, растут продажи машин с моторами объемом от 2 до 2,5 литра включительно. За отчетный период их реализация составила 80,2 тыс. единиц, увеличившись на 1,1%. Как отмечают эксперты агентства, на долю перечисленных категорий суммарно приходится 13,7% всего российского рынка новых легковых автомобилей.

Между тем, львиная доля (78,6%) продаваемых в нашей стране машин оснащена двигателями объемом от 1,4 до 2 л включительно. И с января по август их реализация сократилась на 2,7% до 817,4 тыс. штук.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 – 2020 годах – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи

Новости на тему

Продажи седанов в России упали на 7%

сегодня, 11:00

Все новости

Статьи на тему

Продажи автомобилей в этом году сократятся после двух лет бурного роста («Ведомости»)

7 октября 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 самых популярных кросс-версий автомобилей в России

11 октября 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно