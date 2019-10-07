В РФ растут продажи автомобилей с двигателями объемом до 1,4 л и от 2 до 2,5 л

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 8 месяцев 2019 года в России было реализовано 62,2 тыс. новых легковых автомобилей с двигателями объемом до 1,4 литра включительно. Это на 6,5% больше, чем за январь – август прошлого года.

Кроме данной категории, растут продажи машин с моторами объемом от 2 до 2,5 литра включительно. За отчетный период их реализация составила 80,2 тыс. единиц, увеличившись на 1,1%. Как отмечают эксперты агентства, на долю перечисленных категорий суммарно приходится 13,7% всего российского рынка новых легковых автомобилей.

Между тем, львиная доля (78,6%) продаваемых в нашей стране машин оснащена двигателями объемом от 1,4 до 2 л включительно. И с января по август их реализация сократилась на 2,7% до 817,4 тыс. штук.

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