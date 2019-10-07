Продажи седанов в России упали на 7%

сегодня, 11:00 2075 0

Продажи седанов в России упали на 7%

Обзор автомобильного рынка России
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Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 8 месяцев 2019 года в нашей стране было реализовано 325,7 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «седан». Это на 7,3% меньше, чем в январе – августе прошлого года.

Как отмечают эксперты агентства, на долю седанов приходится 31,3% российского рынка. По этому показателю они уступают лишь универсалам, доля которых составила 49,9%, поскольку здесь учитываются и модели сегмента SUV, имеющие тот же тип кузова. За отчетный период продажи универсалов в России тоже снизились, но не столь заметно (-0,7% до 518,5 тыс. шт.).

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи

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