﻿Volkswagen Polo в сентябре стал лидером авторынка в Москве и Санкт-Петербурге

сегодня, 10:29 74 0

﻿Volkswagen Polo в сентябре стал лидером авторынка в Москве и Санкт-Петербурге

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование рынка новых легковых автомобилей, которое охватывало крупнейшие города РФ. В результате данного исследования было установлено, что седан Volkswagen Polo в сентябре 2019 года стал лидером рынка как в Москве, так и в Санкт-Петербурге.

В столице страны эта модель в первый месяц осени разошлась тиражом в 1400 единиц. Занимающий второе место KIA Rio приобрел 891 москвич. На третьем – еще один представитель корейского бренда – седан KIA Optima (661 шт.). В пятерку лидеров здесь попали и две модели Hyundai – кроссовер Creta (539 шт.) и седан Solaris (518 шт.). Всего же по итогам сентября объем рынка новых легковых машин в Москве составил 16,8 тыс. единиц, показав падение на 12% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Жители Санкт-Петербурга за отчетный период купили 8,8 тыс. автомобилей, что на 13% меньше, чем в сентябре 2018-го. Самой популярной моделью тут тоже стал Volkswagen Polo, предпочтения которому отдали 514 петербуржцев. Как и в Москве, на второй позиции располагается KIA Rio (446 шт.). Далее следуют Hyundai Creta (359 шт.) и Hyundai Solaris (345 шт.), а замыкает ТОП-5 кроссовер Volkswagen Tiguan с результатом 326 экземпляров.

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, источник: АВТОСТАТ

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