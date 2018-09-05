Mercedes-Benz открыл новый дилерский центр в Омске

Компания «Мерседес-Бенц Рус» открыла в Омске новый дилерский центр по продаже легковых автомобилей Mercedes-Benz – «Евразия Премиум». Центр располагает выставочной зоной для 6 новых легковых автомобилей Mercedes-Benz, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Новый центр является одним из первых в России, реализованным в новейшей концепции дилерских центров Mercedes-Benz: новый дизайн интерьера и экстерьера, новая логика экспозиции автомобилей, консультационные зоны, оборудованные цифровыми экранами, которые позволят клиентам в интерактивном режиме познакомиться с техническими новшествами автомобилей Mercedes-Benz и сконфигурировать индивидуальную комплектацию, специальная зона демонстрации автомобилей семейства S-Класса, выделенная зона выдачи. К услугам клиентов также представлена зона продаж аксессуаров Mercedes-Benz, где любой желающий может приобрести брендированные товары марки.

Сервисная станция «Евразия Премиум» оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет не только производить регламентное обслуживание, но и выполнять полный спектр ремонтных работ. В сервисной зоне находятся 9 рабочих постов, 7 из которых оборудованы подъемниками.

Компания «Евразия Моторс», которая является крупнейшим автомобильным холдингом в регионе, является партнером «Мерседес-Бенц Рус» с 2019 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 3786 легковых автомобилей – на 16% больше, чем годом ранее. В результате Mercedes-Benz вошел в ТОП-10 самых продаваемых марок на российском рынке, а также стал лидером в премиальном сегменте. По итогам девяти месяцев 2019 года в России было продано 29632 машины штутгартской марки, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Полный список автомобильных дилеров по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».