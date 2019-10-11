Dyson отказался от производства электромобилей

сегодня, 08:01 245 0

Dyson отказался от производства электромобилей

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Руководство компании Dyson объявило о закрытии проекта по созданию электрокара. По словам директора фирмы Джеймса Дайсона, он перестал быть рентабельным, поскольку за два года так и не удалось найти покупателей.

В своем обращении Джеймс Дайсон отметил, что такое решение не является следствием «неудачных разработок или ошибок команды». Он добавил, что сотрудники компании смогли создать отличный электромобиль и не имеют никакого отношения к закрытию проекта.

Сейчас руководство занято созданием альтернативным рабочих мест для тех, кто был занят на проекте, пишет портал Motor.ru. Дайсон сказал, что если кто-то не захочет остаться в компании, ему окажут «достойную поддержку в соответствии с вкладом в проект». Теперь компания намерена сосредоточить свои усилия на разработке аккумуляторных батарей и иных сферах деятельности.

О том, что Dyson занимается разработкой электрокара, стало известно в сентябре 2017 года. Тогда руководство объявило, что уже три года работает над созданием аккумуляторов и автомобиля на электротяге. В совет правления автомобильного проекта входили люди, которые работали в Aston Martin и BMW. Ожидалось, что электрокар от Dyson будет конкурировать с премиальными автомобилями Jaguar Land Rover и Tesla.

В октябре прошлого года компания объявила о намерении построить в Сингапуре завод, на котором в будущем должны были изготавливаться электромобили. Его планировалось завершить в 2020 году, а первые образцы машин, в разработку которых планировалось вложить 2,5 млрд стерлингов (3,1 млрд долларов), должны были сойти с конвейера в 2021 году. Всего над проектом трудились более 520 человек.

 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: электромобили разработки потери

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