Обновленный Subaru XV появится в России

Японский автопроизводитель Subaru обновил кроссовер XV вслед за родственной моделью Impreza. Никаких радикальный изменений кроссовер, который на рынке всего восемь лет, не получил. Из внешних изменений можно отметить только чуть переиначенные светодиодные ходовые огни и немного измененные противотуманные фары в заднем бампере, пишет портал Motor.ru.

В салоне появилась новая медиасистема с увеличенным экраном, производители также немного расширили ее функционал, из-за чего пришлось изменить расположение кнопок на центральной консоли.

Как и Impreza, кроссовер XV получил комплекс EyeSight Touring Assist, который соединяет адаптивный круиз-контроль, ассистенты удержания автомобиля в полосе и автоматического торможения. Раньше эта функция была доступна только в качестве опции, но после модернизации ей оснащают все комплектации, включая базовую.

В моторной гамме произошли небольшие изменения – теперь на японском рынке нельзя купить версию с 2,0-литровым бензиновым мотором без гибридной установки. Теперь все подобные кроссоверы доступны только с небольшим электромотором мощностью 14 л.с., который помогает во время старта и в самом начале разгона, отмечает SpeedMe.

В Россию обновленный XV также доберется, но гибридную систему автомобиль для отечественного рынка точно не получит. На сегодняшний день кроссовер можно купить по цене от 1 млн 799 тыс. рублей за версию с 1,6-литровым двигателем. Самая дорогая версия модели обойдется минимум в 2 млн 369 тыс. 900 рублей.

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