На автомобили Aurus поступило более 600 предзаказов

Более 600 предзаказов поступило на российские автомобили представительского класса Aurus. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, отметив, что активные продажи автомобилей Aurus начнутся в 2021 году. По его словам, в 2020 году планируется продать порядка 50 машин бренда.

Напомним, предзаказы на лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600 Минпромторг начал принимать 15 февраля через своих официальных торговых партнеров - автомобильную группу "Авилон" и "Панавто". До этого заказы принимал сам производитель машин - Aurus Motors, пишет агентство "РИА Новости". Начальная цена седана - 18 млн рублей. Aurus - первый российский бренд автомобилей премиум-класса. Планируется, что всего под этой маркой выпустят четыре модели: лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

В настоящее время ФГУП "НАМИ" занимается производством автомобилей Aurus на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством. В бизнес-планы компании "Аурус" входит разработка и создание дополнительных производственных мощностей совместно с индустриальным партнером "Соллерс". Предполагается реализация этого проекта с 2021 года на новом автомобильном заводе в Татарстане, что позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы.

По словам операционного директора дивизиона компании "Авилон" Вагифа Бикулова, в компании видят огромный интерес со стороны клиентов, которые ждут возможности заказать автомобиль в индивидуальной комплектации и понимания по срокам поставки. "Основными конкурентами Aurus станут немецкие и британские премиальные бренды, у которых есть предложения в сегменте выше 10 млн рублей, а также люкс-марки, где стоимость автомобилей колеблется в границах от 15 до 30 млн рублей. Aurus Senat, безусловно, привлечет внимание этой аудитории, и роскошный седан станет одним из автомобилей в парке этих клиентов", - полагает Вагиф Бикулов.

Подробнее о целевой аудитории Aurus Senat и рыночных перспективах новой модели на российском рынке - читайте в нашей рубрике "Вопрос эксперту".

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