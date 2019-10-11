Mazda в сентябре увеличила продажи в России на 8%

Российские дилеры Mazda в сентябре реализовали 2975 автомобилей – на 8% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2019 года продажи марки в нашей стране составили 21816 машин, что на 3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,7%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в сентябре выросли на 24% и составили 2349 машин. В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, в октябре российские дилеры Mazda начали продажи новой Mazda3 в кузове седан. Новинка предлагается в единственной комплектации Active по цене от 1 млн 570 тыс. рублей, без учета дополнительных опций. Напомним, в июле на российском рынке стартовали продажи новой Mazda3 в кузове хэтчбек (от 1 млн 490 тыс. руб. до 1 млн 716 тыс. руб.). По расчетам Mazda Motor Rus, соотношение продаж хэтчбека и седана останется на прежнем уровне, и седан сохранит за собой 60% от всего объема Mazda3.

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