Российский рынок новых автобусов в сентябре вырос на 29%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2019 года объем рынка новых автобусов в России составил 1 233 единицы. Этот результат на 28,6% больше, чем годом ранее.

Первенство на этом рынке удерживает отечественный «ПАЗ», на долю которого пришлось 57%. В количественном выражении это эквивалентно 706 экземплярам (-1,5%). Второе место принадлежит российскому бренду «ЛИАЗ», реализация которого в первый месяц осени выросла в 3 раза до 205 единиц. На третьей строчке расположился «НЕФАЗ» (87 шт.; +85%).

Тройку самых популярных моделей на автобусном рынке России составляет продукция Павловского автобусного завода: ПАЗ-3204 (282 шт.; -2,5%), ПАЗ-3205 (273 шт.; -15%) и ПАЗ-4234 (107 шт.; +29%).

Больше всех новых автобусов в прошлом месяце закупила Москва, результаты которой выросли почти в 3 раза до 223 единиц. На втором месте расположился Краснодарский край (114 шт.; +33%), на третьем – Башкортостан (83 шт.), где реализация новых автобусов в 10 раз превысила прошлогодний результат.

Эксперты отмечают, что за 9 месяцев с начала года продажи в этом сегменте тоже выросли, хотя и немного скромнее, чем по итогам сентября – на 9% до 9,8 тыс. единиц.

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