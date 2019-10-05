Калужский завод Volkswagen выпустил 500-тысячный двигатель

Калужский моторный завод Volkswagen Group Rus выпустил 500-тысячный двигатель 1.6 MPI серии EA211 с момента открытия предприятия в сентябре 2015 года. Этот показатель стал возможным благодаря высокому уровню эффективности локальной сборки: предприятие выпускает двигатели не только для автомобилей российского производства, но и экспортирует продукцию на другие производственные площадки по всему миру. Только в 2018 году было выпущено 161 тыс. двигателей, что на 56,3% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба Volkswagen Group Rus.

Бензиновый двигатель 1.6 MPI серии EA211 выпускается в двух вариантах мощностей – 90 и 110 л.с. Он соответствует экологическому стандарту Евро-5, который ориентирован на снижение вредного воздействия на окружающую среду. Двигатели калужского производства соответствуют всем международным стандартам концерна Volkswagen AG – на предприятии осуществляется полный контроль качества выпускаемой продукции, проводятся многочисленные испытания и тесты. В настоящий момент бензиновый двигатель 1.6 MPI устанавливается на трех моделях российского производства – Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Octavia.

Напомним, запуск завода Volkswagen Group Rus по производству двигателей состоялся 4 сентября 2015 года. Общая сумма инвестиций в строительство завода составила 250 млн евро. Завод по производству двигателей площадью 32 тыс. кв.м. расположен в Калуге, в непосредственной близости от автомобильного предприятия Volkswagen.