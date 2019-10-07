Внедорожник Foton Sauvana останется на российском рынке. Об этом свидетельствует новое Одобрение типа транспортного средства, которое будет действовать с 9 октября 2019-го по 8 октября 2022 года. Модель по-прежнему будет выпускаться на конвейере калининградского завода «Автотор».

Напомним, действие прежнего ОТТС на Sauvana у представительства Foton закончилось 27 апреля. С этого момента должны были прекратиться производство и поставки модели. Продажи ранее собранных внедорожников компания не прекращала, пишет портал «Китайские автомобили».

В новом ОТТС есть единственное изменение по сравнению с предыдущим. В разделе «Оборудование транспортного средства» отсутствует упоминание люка в крыше, который в действительности на российских Sauvana и так отсутствовал.

В остальном изменений нет. Foton Sauvana обладает габаритными размерами 4830×1910×1885 мм, дорожным просветом 220 мм, а также мощной лонжеронной рамой в основе конструкции. Независимо от комплектации Foton Sauvana оснащается необходимыми для езды по бездорожью системами помощи при подъеме и спуске, ABS, EBD, а также системой автоматически подключаемого полного привода и дифференциалом повышенного трения заднего моста.

Foton Sauvana доступен на российском рынке с двумя версиями бензинового двигателя объемом 2,0 литра: мотором мощностью 201 л.с. и механической 5-ступенчатой коробкой передач Aisin, а также с 217-сильным двигателем и автоматической 6-ступенчатой коробкой передач ZF. Стоимость модели составляет от 1 млн 739 тысяч до 2 млн 024 тыс. рублей, в зависимости от комплектации.

Напомним, в настоящее время марка Foton на российском рынке легковых автомобилей представлена внедорожником Sauvana и пикапом Tunland. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года российские дилеры Foton реализовали 160 автомобилей, что на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщалось ранее, компания Foton представит на российском рынке обновленный пикап Tunland. В настоящее время новинка проходит испытания на соответствие евростандартам, и понимание по срокам и ценам появится уже после завершения сертификации.

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