Хроническим алкоголикам будет сложнее получить водительские права

Министерство здравоохранения России утвердило новые правила прохождения медицинской комиссии для получения и замены водительских прав. Согласно приказу обязательными для этой процедуры станут проверки на наличие маркеров, определяющих хронический алкоголизм и употребление наркотических веществ.

Как удалось выяснить «Коммерсанту», так называемый CDT-тест определяет наличие в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина, связываемого с хроническим алкоголизмом. Результаты придется ждать несколько дней. Как утверждено в приказе, если показатели теста будут выше 1,2%, гражданин получит «путевку» в наркодиспансер для дополнительных лабораторных исследований на наличие заболеваний, несовместимых с вождением автомобиля. Для особо сложных и конфликтных случаев в приказе прописана возможность работы врачебной комиссии. Судя по всему, эти ситуации неизбежны как минимум на первых порах вступления в силу новых правил. Например, известно, что на CDT-уровень влияют некоторые болезни печени, не зависимые от наличия алкоголя в организме. Будут ли эти заболевания являться препятствием для вождения?

Кроме того, стало известно, что желающие получить водительские права будут проверяться на употребление наркотических веществ: опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата. Если проверка выявит хотя бы одно из этих веществ, последует дополнительный тест в лаборатории с помощью специальных приборов - хроматографов. Однако, что будет после этого - неясно. Возможно, гражданину просто откажут в получении медсправки, а возможно, сведения передадут в полицию, и история получит юридические последствия.

Новые правила действительно пока вызывают много вопросов. Реальную пользу проверки предположить сложно, так что пока эксперты прогнозируют только повышение времени и стоимости прохождения медицинской комиссии, а также активизацию фирм, торгующих фальшивыми справками.