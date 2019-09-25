Volkswagen рассекретил внешность и интерьер нового Golf

Внутри будет использоваться минимум аналоговых кнопок и механических переключателей – большинство функций можно будет контролировать при помощи большого тачскрина в отдельном блоке, визуально объединенного с полностью цифровой приборной панелью. Мультимедийная система сможет загружать обновления из облачного хранилища.

Компания Volkswagen представит хэтчбек Golf 24 октября на специальном мероприятии в Вольфсбурге. Также компания опубликовала ряд тизерных изображений будущего автомобиля. Судя по ним, новый «Гольф» будет отличаться от нынешней модели увеличенным рельефным капотом, совершенно другой оптикой, объединенной с узкой радиаторной решеткой, а также более низкой линией крыши, пишет портал Autonews.ru .

В моторную гамму войдет новое семейство 1,5-литровых турбированных бензиновых двигателей, а также дизель рабочим объемом 1,5 литра, который заменит нынешние 1,6-литровые агрегаты. Также у восьмого поколения Volkswagen Golf будет версия с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки аккумуляторов от бытовой электросети. Ожидается, что GTE-модификация получит гибридную силовую установку с агрегатами большей мощности и увеличенным запасом хода исключительно на электротяге. Позже новинка получит спортивную модификацию под названием GTI с мотором мощностью около 250 л.с.

В основу Volkswagen Golf ляжет значительно модернизированная масштабируемая архитектура MQB, благодаря которой в зависимости от модификации автомобиль станет легче на 35–70 кг. При этом объем багажного отделения хэтчбека вырастет приблизительно до 400 л.

Производство нового Volkswagen Golf будет налажено на заводе в Вольфсбурге. Общий размер инвестиций в разработку новинки составит порядка 1,8 млрд евро, а на подготовку к производству потратят еще около 3 млрд евро.

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