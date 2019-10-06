Минимальная цена Nissan Qashqai за два года выросла на 77 тысяч рублей

Изучая динамику цен на популярные автомобили в РФ, эксперты сайта «Цена Авто» составили график изменения стоимости кроссовера Nissan Qashqai за последние два года (начиная с сентября 2017-го). Выяснилось, что за это время минимальная цена* модели выросла на 77 тыс. рублей.

Сегодня стоимость Nissan Qashqai 2019 производственного года в начальной комплектации XE с двигателем 1,2 л (115 л.с.), МКП и передним приводом составляет 1 250 тыс. руб. Топовая версия LE Top с двигателем 2 л (144 л.с.), CVT и полным приводом предлагается за 1 880 тыс. руб.

Сколько может стоить Nissan Qashqai (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций