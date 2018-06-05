Более 100 автобусов ЛиАЗ «Круиз» попали под отзыв в России

Ликинский автобусный завод объявил об отзыве 114 автобусов ЛиАЗ-5290 и ЛиАЗ-5291 (коммерческое наименование «Круиз»). Программа мероприятий затрагивает 74 автобуса ЛиАЗ-5290, реализованных с декабря 2017 года по настоящее время, и 40 автобусов ЛиАЗ-5291, реализованных с декабря 2014-го по август 2017 года, сообщает пресс-служба Росстандарта.

По результатам испытаний автобуса ЛиАЗ «Круиз», проведенных Росстандартом в аккредитованной лаборатории, выявлен ряд документарных и конструктивных несоответствий требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», и их реализация приостановлена. По итогам дополнительных испытаний и утверждения технических решений будет рассмотрен вопрос о возобновлении реализации, а владельцы находящихся в эксплуатации автобусов смогут предъявить их для ремонта. В частности, в рамках программы мероприятий будут заменены подушки сидений, усилены их крепления и крепления багажных полок.

В свою очередь, Ликинский автобусный завод информирует владельцев автобусов «Круиз» (моделей ЛиАЗ-5290 и ЛиАЗ-5291) о проведении внеплановых сервисных работ для устранения несоответствий отдельным требованиям технического регламента. Сервисные и дилерские центры Ликинского автобусного завода оповестят владельцев каждого автобуса о проведении работ. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Ликинского автобусного завода, компания бесплатно для автовладельцев проведет корректировочные работы техники. Доработка коснется деталей интерьера и экстерьера машин. Как отмечается, несоответствия регламенту не затрагивают основные агрегаты и системы, отвечающие за безопасность вождения, техническую исправность и курсовую устойчивость. После корректировочных мероприятий автовладельцы смогут продолжить эксплуатацию автобусов в обычном режиме.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2019 года в России зарегистрировано 36,3 тыс. автобусов ЛИАЗ. При этом пятая часть от данного количества приходится на модель ЛИАЗ-5292, что составляет около 7,4 тыс. единиц. Между тем, каждый четвертый автобус ЛИАЗ числится в Москве (8,8 тыс. шт.), а каждый восьмой - в Подмосковье (4,5 тыс. шт.).

Напомним, Ликинский автобусный завод специализируется на разработке и выпуске автобусов среднего, большого и особо большого классов городского, междугородного и туристического назначения. Модельный ряд ЛиАЗа включает полную линейку городских автобусов (9,5 – 18 метров), работающих на дизеле или на газе, в том числе гамму с низким уровнем пола. В продуктовом портфеле предприятия – 15 базовых моделей и около 60 их модификаций с различной комплектацией. Выпускаемые автобусы имеют экологический класс не ниже «Евро-4» и «Евро-5», а модель ЛиАЗ-529271, работающая на газовом топливе, максимально приближена к экологическим нормам ЕЕV (в перспективе «Евро-6»). Ликинский автобусный завод является лидером среди российских производителей автобусов по разработке и производству автобусов на метане. В 2014 году началась работа в новом для ЛиАЗа рыночном сегменте автобусов среднего класса длиной 9,5 метра, а также реализован проект по организации производства междугородных и туристических автобусов «Круиз» и «Вояж» на шасси Scania. Стратегическими заказчиками ЛиАЗа являются Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара и другие российские города.

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