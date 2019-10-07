Авторынок Германии в сентябре вырос на 22,2% и составил 244622 машины. За девять месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 2 млн 740 тыс. 158 единиц (+2,5%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), это лучший результат с 2009 года. При этом в прошлом месяце заказы на новые автомобили увеличились на 6%, что позволяет рассчитывать на рост продаж в дальнейшем.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в сентябре реализовал 39750 машин (+96%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 20% до 26853 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 19881 автомобиль (-18,9%). Замыкают пятерку лидеров Ford (18853 шт., +25,6%) и Opel (18488 шт., -9,1%).

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