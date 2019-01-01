АВТОВАЗ начал продажи лимитированной серии #Club. Ее отличительной особенностью является наличие оригинальных элементов внешнего и внутреннего дизайна, а также дополнительный набор оборудования, доступный ранее только в максимальных комплектациях, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

LADA #CLUB – это седан и лифтбэк Granta, компактный кроссовер XRAY и универсал Largus, выполненные на базе комплектации Comfort, но с элементами топ-версий Luxe. Концепция LADA #Club предусматривает наличие новых оригинальных элементов внешнего и внутреннего дизайна: шильды «#CLUB», размещенные на багажной двери, новая обивка сидений с вышитым названием серии с оранжевым хэштегом, двухцветные колесные диски специального дизайна, корпуса наружных зеркал черного цвета. При этом дополнительное оборудование в лимитированной серии предлагается по специальной цене.

Так, LADA Granta #Club предлагается с тремя вариантами силового агрегата – 1,6 л 87 л.с. МКП, 1,6 л 106 л.с. МКП и 1,6 л 98 л.с. АКП. В состав базового набора оборудования входят обогрев сидений и кондиционер. Дополнительно версия #Club получила обогрев ветрового стекла и датчики парковки, 15-дюймовыелегкосплавные диски «Райден», хромированную отделку рычага МКП и черные глянцевые вставки на рулевом колесе. Стартовая стоимость седана и лифтбэка LADA Granta #CLUB составляет 543,9 тыс. рублей и 558,9 тыс. рублей соответственно. Разница в цене с комплектацией Comfort составляет всего 17,5 тыс. рублей.

LADA XRAY #Club оснащается тремя вариантами двигателя – 1,6 л МКП, 1,8 л МКП и 1,8 л АМТ. Лимитированное исполнение включает в себя климат-контроль, обогрев ветрового стекла, датчики дождя и света, парктроник, глубокую тонировку стекол, 16-дюймовые легкосплавные диски «Феникс». В комплектации #Club клиенту данный набор оборудования предлагается за 25 тыс. рублей. Стартовая стоимость автомобиля – 737,9 тыс. рублей.

LADA Largus #Club со 106-сильным двигателем и механической коробкой передач предусматривает датчики парковки, глубокую тонировку задних стекол и 16-дюймовые легкосплавные диски «Феникс» (впервые на LADA Largus). Специальная доплата за исполнение #Club – 15 ты. рублей. Стоимость 5-местного LADA Largus #Club стартует от 707,9 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», LADA Granta остается самой продаваемой моделью на российском рынке. Так, по итогам девяти месяцев 2019 года реализация LADA Granta выросла на 38% и составила 96974 автомобилей. Универсал LADA Largus за тот же период нашел 31663 покупателей, что на 2% ниже показателя годичной давности. Высокий хэтчбек LADA XRAY разошелся тиражом 21582 экземпляра (-18%).

Напомним, ранее российские дилеры LADA также начали прием заказов на новую модификацию – седана LADA Granta в версии Drive Active. Автомобиль, созданный для поклонников энергичного стиля вождения, отличается динамичным дизайном, оснащается оригинальным шасси от LADA Sport, спортивными креслами и аэродинамическим обвесом. LADA Granta Drive Active предлагается с двумя вариантами силового агрегата: 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. компонуется МКП или автоматизированной механической трансмиссией. Стоимость модели с механической коробкой передач составляет от 629 тыс. 900 рублей, с автоматизированной механической трансмиссией – от 654 тыс. 900 рублей.



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