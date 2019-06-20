Раскрыта вся информация о KIA Seltos для России

На форуме, посвященном модели KIA Seltos, появилась информация о комплектациях и наборе силовых агрегатов для кроссовера, который появится в России в первой половине 2020 года.

Благодаря одному из официальных дилеров KIA стало известно, что новинка получит в нашей стране два двигателя. Речь идет о бензиновых моторах: первый Nu 2.0 выдает 149 л.с. и идет в паре с бесступенчатым вариатором, второй (1.6 T-GDI) имеет мощность 177 л.с. и работает вместе с 7-ступенчатым преселективным "роботом", пишет "Российская газета". С первым двигателем будет сочетаться как передний, так и полный привод. Старший агрегат предложат только в версии 4WD.

Ожидается, что комплектаций у KIA Seltos будет пять: Luxe, Style, Prestige, Premium и Premium+. В общем случае каждая последующая комплектация включает все опции предыдущих уровней оснащений.

Сборка кроссовера будет организована крупноузловым способом на заводе "Автотор" в Калининграде. Цены на новинку пока не объявлены, они станут известны ближе к старту продаж.

Между тем, в пресс-службе KIA не подтвердили или не опровергли информацию, изложенную в публикации на интернет-форуме. Официальная информация о комплектациях Kia Seltos и его производстве для российского рынка будет обнародована ближе к старту продаж, который намечен на 2020 год.

Внешний вид Seltos отличают удлиненная линия капота, заметная, ярко выраженная линия на переднем бампере, четкие кромки подштамповок кузова. При этом дизайн передней части с использованием характерной формы решетки радиатора «улыбка тигра» получил свои характерные особенности. Четкая «линия плеч» и форма поверхности остекления с наклоном к корме придают динамичность облику этого компактного кроссовера. Светодиодные фары и задние фонари Seltos имеют сложные, острые формы. Кроссовер также получил светодиодные дневные ходовые огни и многослойные, трехмерные указатели поворотов.

Отделка интерьера Seltos создана с применением высококачественных и футуристичных материалов. Облик салона сформирован широкими, плавными линиями и элементами в стиле «хай-тек». Одним из главных элементов в дизайне салона стал 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Стоит также отметить фирменную систему подсветки KIA Sound Mood Lighting, которая позволяет подбирать соответствующее световое оформление.

Как ранее заявили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе KIA, в компании уверены, что новый кроссовер Seltos новинка сможет занять лидирующие позиции в сегменте SUV-B.

«Частично KIA Seltos перетянет потенциальных покупателей модели Sportage, так как ее стоимость будет дешевле. Наверное, внутри бренда оттянет и тех, кто был готов купить модель Soul. Основным конкурентом среди моделей других брендов может стать Hyundai Creta, возможно, Renault Kaptur», – считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

В свою очередь, в пресс-службе ГК «Прагматика» отмечают, что основной аудиторией этого спортивного, высокотехнологичного автомобиля следует считать молодых автолюбителей примерно от 18 до 35 лет.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».