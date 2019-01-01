Украинский авторынок в сентябре вырос на 33%

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Украинский авторынок в сентябре вырос на 33%

Обзор автомобильного рынка России
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей на Украине по итогам сентября 2019 года составил 7,3 тыс. единиц, что на 32,6% больше, чем год назад.

Лидером марочного рейтинга снова стал французский Renault, продажи которого на местном рынке в первый месяц осени увеличились в 2,1 раза до 1 272 единиц. На втором месте расположилась японская Toyota с результатом в 1 052 реализованных машин (+40,8%). За ним в рейтинге следуют корейские KIA (623 шт.; +48,7%) и Hyundai (480 шт.; +31,1%). На пятой строчке – Skoda, продажи автомобилей которой выросли на 47,3% до 380 единиц.

В модельном рейтинге первенство принадлежит кроссоверу KIA Sportage, обладателями которого в сентябре стали 549 жителей Украины (+86,1%). На втором месте в рейтинге предпочтений расположился Renault Logan, продажи которого выросли в 2 раза до 348 единиц, на третьем – Renault Duster (327 шт.; +39,1%). Четвертое место принадлежит внедорожнику Toyota Land Cruiser Prado, увеличившему реализацию в 3,2 раза до 319 единиц. Замыкает пятерку моделей-лидеров украинского рынка Renault Sandero, продажи которого выросли практически в 6 раз (274 шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», авторынок Украины растет уже восьмой месяц подряд и за период с января по сентябрь 2019 года тоже демонстрирует положительную динамику. Так, за указанное время его объем достиг 63,4 тыс. единиц – на 11,8% больше, чем в прошлом году.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

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