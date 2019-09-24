Новый внедорожник Aston Martin DBX доступен для заказа в России

АГ «Авилон» первым в Европе провел закрытый показ новой модели Aston Martin – внедорожного автомобиля DBX. Первые поставки на российский рынок планируются в 2020 году. «Авилон» уже получил более 30 предзаказов на новую модель, сообщает пресс-служба дилера. Официальная премьера внедорожника DBX в России намечена на декабрь 2019 года.

«Для Aston Martin Россия является одним из ключевых европейских рынков. Благодаря выходу первого внедорожника Aston Martin DBX мы ожидаем увеличение интереса к марке в России», – заявил президент европейского офиса Aston Martin Томас Кисэль.

Напомним, АГ «Авилон» работает с брендом Aston Martin с 2015 года. Среди моделей, представленных сегодня на российском рынке, – новое поколение Vantage, DB11 в версиях v8, кабриолет Volante и мощный AMR. Также клиентам доступны эксклюзивные, штучные модели как, например, Valhalla. В 2020 году рынок ждет старта продаж внедорожника DBX и мощнейшего DBS.

«Наши планы по продажам автомобилей бренда Aston Martin полностью выполняются. АГ «Авилон» совместно с Aston Martin изучают пути дальнейшего развития бренда в России», – рассказал, председатель правления АГ «Авилон» Андрей Павлович.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».