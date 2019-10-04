GM-АВТОВАЗ с начала года реализовал более 3 тыс. внедорожников Chevrolet Niva для корпоративных клиентов

GM-АВТОВАЗ по итогам девяти месяцев 2019 года реализовал более 3 тыс. внедорожников Chevrolet Niva для корпоративных клиентов и компаний в России. Среди покупателей – органы МВД и противопожарные службы, муниципальные образования, крупные лизинговые и транспортные компании, сообщает пресс-служба GM-АВТОВАЗ.

Напомним, программа работает уже более 10 лет и предлагает специальные условия, а также дополнительную скидку в размере от 2 до 8% для государственных органов, коммерческих и лизинговых компаний, дипломатических служб и СМИ.

Помимо этого, до 31 октября продолжает действовать акция со скидкой 35 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере сельского и лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», GM-АВТОВАЗ начал производство внедорожников Chevrolet Niva в новой бюджетной комплектации SL (Суперлайт). Цена автомобиля в этой версии составляет от 523 тыс. 800 рублей. Напомним, до появления новой комплектации SL стоимость внедорожника Chevrolet Niva составляла от 680 тысяч до 810 тыс. рублей, без учета спецпредложений.

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