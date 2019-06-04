Продажи премиальных автомобилей в сентябре выросли на 2%

сегодня, 12:58 509 0

Продажи премиальных автомобилей в сентябре выросли на 2%

Обзор автомобильного рынка России
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Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре текущего года объем российского рынка автомобилей премиум-сегмента составил 14 461 экземпляр, что на 2,1% больше, чем год назад.

Предпочтение в этом сегменте россияне отдают немецким брендам – так, лидером продаж на этот раз cтал Mercedes-Benz, продажи которого в первый месяц осени выросли на 16% до 3 786 единиц. На вторую строчку опустился BMW с результатом 3 546 реализованных экземпляров (+8,9%). Тройку лидеров замыкает японский Lexus, обладателями автомобилей которого в сентябре стали 2 275 жителей нашей страны (+1,2%).

Расположившийся на четвертой строчке рейтинга Audi демонстрирует падение на 4,3% до 1 415 единиц. Замыкает пятерку лидеров в премиальном сегменте Volvo, продажи которого выросли на 7,9% до 975 автомобилей. О том, с какими результатами закончили сентябрь другие представители премиального сегмента, можно узнать из специально подготовленной инфографики.

Быстро определить стоимость премиального автомобиля (и не только) на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи премиум-сегмент премиум-марки марки-лидеры audi bmw lexus mercedes-benz volvo

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