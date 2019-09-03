KIA Seltos установил рекорд по числу принятых заказов на старте продаж в Индии

Новый компактный кроссовер KIA Seltos установил рекорд по количеству принятых заказов на старте продаж на рынке Индии – подобного показателя не удавалось добиваться здесь ранее ни одной модели ни одного производителя.

Напомним, официальные продажи Seltos стартовали 22 августа 2019 года, и за 1,5 месяца на приобретение новинки было размещено более 40 тыс. заявок, сообщает пресс-служба KIA. В первый день продаж было принято 6 тыс. заказов, а в сентябре KIA, дебют которой на местном рынке был приурочен именно к выходу модели Seltos, уже сумела достичь рыночной доли 8,6% в сегменте кроссоверов и внедорожников и 7 места среди всех производителей легковых автомобилей в Индии. За этот месяц клиентам было передано 7754 экземпляров компактных кроссоверов.

В связи с высоким темпом стартовых продаж руководство индийского подразделения KIA рассматривает возможность организации дополнительных производственных мощностей на заводе Анантапур (штат Андра Прадеш), в настоящее время рассчитанного на производство 300 тыс. автомобилей в год. Свою роль в успешном выходе на рынок обеспечивает KIA широко развернутая к моменту дебюта марки в Индии дилерская сеть. В настоящее время она насчитывает 265 официальных дилерских центров в 160 городах страны, что превышает размеры сетей подавляющего большинства автопроизводителей на индийском рынке.

На российском рынке новый компактный кроссовер KIA Seltos появится в 2020 году. Информация о вариантах двигателей, трансмиссий и оснащении новинки для нашей страны будет объявлена ближе к старту продаж.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новый кроссовер KIA Seltos будет выпускаться для российского рынка локально, как и все модели KIA в нашей стране. При этом в компании уверены, что новинка сможет занять лидирующие позиции в сегменте SUV-B.

«Частично KIA Seltos перетянет потенциальных покупателей модели Sportage, так как ее стоимость будет дешевле. Наверное, внутри бренда оттянет и тех, кто был готов купить модель Soul. Основным конкурентом среди моделей других брендов может стать Hyundai Creta, возможно, Renault Kaptur», – считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

В свою очередь, в пресс-службе ГК «Прагматика» отмечают, что основной аудиторией этого спортивного, высокотехнологичного автомобиля следует считать молодых автолюбителей примерно от 18 до 35 лет.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».