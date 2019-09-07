КАМАЗ объявил даты корпоративных отпусков на 2020 год

КАМАЗ объявил даты ежегодных оплачиваемых отпусков, которые будут предоставлены работникам компании в 2020 году.

Как и в предыдущие годы, для рациональной организации производства и использования рабочего времени и времени отдыха персонала объявлены единые даты двухнедельных оплачиваемых отпусков для большей части персонала КАМАЗа. Практика разделения ежегодного корпоративного отпуска на две части применяется на КАМАЗе уже несколько лет. В 2020 году первая часть отдыха камазовцев запланирована на 9-22 января, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Вторая половина отпуска будет предоставлена в летний период – с 20 июля по 2 августа.

При этом в штатном режиме продолжит работу часть персонала, занятая реализацией продукции, проведением годовой инвентаризации, составлением различной отчетности, а также сотрудники, в обязанности которых входит расчет и начисление заработной платы, осуществление приема и увольнения, обработка срочной распорядительной документации, согласование договоров, жизнеобеспечение зданий и сооружений, ремонт оборудования. Этим работникам ежегодный основной и дополнительные отпуска, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, будут предоставлены в течение года в соответствии с утвержденным графиком отпусков.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за девять месяцев 2019 года объем рынка грузовых автомобилей «КАМАЗ» увеличился на 8,2% и составил 19,2 тыс. единиц техники. В модельной структуре лидерство принадлежит KAMAZ 43118, который был реализован в количестве 4,5 тыс. экземпляров (-1,5%). За ним следуют KAMAZ 5490 (3,9 тыс. шт.; +17,1%) и KAMAZ 65115 (3,7 тыс. шт.; +10,1%).

Напомним, ранее КАМАЗ снизил прогноз собственных продаж в России на 2019 год, согласно которому планируется реализовать на российском рынке от 28,5 тысячи до 30 тыс. грузовиков, а также 5 тыс. машин поставить на экспорт.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году состоится старт серийного выпуска новейшего магистрального грузовика премиум-сегмента КАМАЗ-54901 с принципиально новой кабиной. Основная область применения этого седельного тягача – буксировка полуприцепов по дорогам различного назначения, имеющим твердое покрытие. В стандартную комплектацию KAMAЗ-54901 входит улучшенная комфортабельная кабина шириной 2500 мм с ровным полом, новый рядный двигатель KAMAЗ Р6 мощностью 450 л.с. и 12-ступенчатая автоматизированная коробка передач. Также среди особенностей новинки можно отметить увеличенный до 1400 литров запас топлива, межсервисный интервал до 120 тысяч км, контроль нагрузки на ведущий мост. Техническое состояние автомобиля и его местоположение можно отслеживать через систему спутникового мониторинга и контроля эксплуатации транспортных средств ИТИС-KAMAЗ.