Российский авторынок в сентябре опустился на четвертое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в сентябре почти достиг прошлогоднего уровня, тем не менее опустился на четвертое место в «европейском первенстве».

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в сентябре стала Великобритания, где было продано 343255 машин (+1,3%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), рост продаж отчасти обусловлен низкой базой прошлого года, вызванной вступлением в силу новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе. Тем не менее, сентябрьский результат оказался хуже ожиданий, что связано с политической и экономической нестабильностью из-за условий выхода Великобритании из Евросоюза.

Второе место в европейском первенстве заняла Германия с показателем 244622 реализованных автомобиля (+22,2%). Далее идет Франция, чьи автодилеры реализовали 173444 машины (+16,6%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на четвертую строчку европейского рейтинга. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 145 тыс. единиц (без учета LCV).

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Италия с показателем 142136 проданных автомобилей, что на 13,4% больше по сравнению с прошлым годом. Добавим также, что испанский авторынок в сентябре увеличился на 18,3% и составил 81751 машину.