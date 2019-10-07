Российский авторынок в сентябре опустился на четвертое место в Европе

сегодня, 10:12 828 0

Российский авторынок в сентябре опустился на четвертое место в Европе

Обзор автомобильного рынка России
Все ежемесячные обзоры

Автомобильный рынок России, который в сентябре почти достиг прошлогоднего уровня, тем не менее опустился на четвертое место в «европейском первенстве».

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в сентябре стала Великобритания, где было продано 343255 машин (+1,3%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), рост продаж отчасти обусловлен низкой базой прошлого года, вызванной вступлением в силу новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе. Тем не менее, сентябрьский результат оказался хуже ожиданий, что связано с политической и экономической нестабильностью из-за условий выхода Великобритании из Евросоюза.

Второе место в европейском первенстве заняла Германия с показателем 244622 реализованных автомобиля (+22,2%). Далее идет Франция, чьи автодилеры реализовали 173444 машины (+16,6%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на четвертую строчку европейского рейтинга. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 145 тыс. единиц (без учета LCV).

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Италия с показателем 142136 проданных автомобилей, что на 13,4% больше по сравнению с прошлым годом. Добавим также, что испанский авторынок в сентябре увеличился на 18,3% и составил 81751 машину.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии продажи обзор рынка автомобилей автомобильные рынки мировые рынки

Новости на тему

KIA Seltos установил рекорд по числу принятых заказов на старте продаж в Индии

сегодня, 10:56

Все новости

Статьи на тему

Продажи автомобилей в этом году сократятся после двух лет бурного роста («Ведомости»)

7 октября 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика российского авторынка в сентябре 2019 года

вчера, 15:55

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно