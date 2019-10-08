«Евразия Моторс» отказалась от дилерства Peugeot и Citroen

Крупнейший омский авторитейлер «Евразия Моторс» расторгнул дилерские контракты с Peugeot и Citroen. Об этом порталу «Континент Сибирь» сообщил учредитель ГК «Евразия Моторс» Илья Фридман, добавив, что компания заключает сервисные договора для продолжения гарантийной и пост-гарантийной поддержки автомобилей этих марок.

По данным АЕБ, в первом полугодии 2019 года в Омской области было продано 7 новых автомобилей Peugeot и 4 Citroen. Для сравнения: за этот же период в Новосибирской области было реализовано 35 новых автомобилей Peugeot и 6 Citroen, в Красноярском крае – 10 новых автомобилей Peugeot и 5 Citroen.

Напомним, что на сегодня ГК «Евразия Моторс» является официальным дилером Nissan, Datsun, Hyundai, KIA, Mitsubishi, Renault, Volkswagen, Skoda, Mercedes-Benz в Омской области. Примечательно, что дилером Citroen группа компаний стала в 2016 году после отказа от дальнейшей работой с маркой со стороны ГК «Феникс Авто». В 2018 году ГК «Евразия Моторс» отказалась от дилерства Ford, но при этом за последние три года открыла салоны KIA, Skoda и Mercedes-Benz.

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