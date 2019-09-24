Lamborghini планирует выпустить первый электрокар в 2025 году

Компания Lamborghini планирует выпустить новый электрокар с посадочной формулой «2+2». Ожидается, что автомобиль типа GT получит полностью электрическую силовую установку. По данным издания Autocar, дизайн машины будет напоминать концепт под названием Estoque.

«Если посмотреть на сроки появления новой модели, то это оптимальное время для выпуска полностью электрического автомобиля», – рассказал технический директор Lamborghini Маурицио Реджани.

Скорее всего, новинку построят на платформе PPE, которую уже использует электрический Porsche Taycan. По неофициальным данным, запас хода у будущей модели превысит 560 км. Разгон до 100 км/ч у машины займет не более 3 секунд, пишет портал Autonews.ru.

По словам Реджани, процесс создания нового автомобиля длится не менее четырех лет. Таким образом разработка первого электрокара Lamborghini должна стартовать не позже 2021 года.

Напомним, на минувшем автосалоне во Франкфурте Lamborghini представила свой первый в истории гибридный спорткар под названием Sian, что в переводе обозначает «молния». Автомобиль построен на базе спорткара Aventador SVJ. В состав гибридной силовой установки вошел 6,5-литровый безнаддувный двигатель V12 с отдачей 775 л.с. Этот мотор также используется на Aventador SVJ. Агрегат работает совместно с электромотором мощностью 34 л.с. и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Суммарная отдача машины составляет 819 л.с.

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