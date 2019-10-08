Volkswagen в сентябре увеличил продажи LCV в России на 2%

Российские дилеры Volkswagen в сентябре реализовали 665 легких коммерческих автомобилей, что на 1,5% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам девяти месяцев 2019 года продажи марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России составили 5462 единицы (+1,6%), сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили.

Наибольшей популярностью продолжают пользоваться модели семейства Т6: Transporter, Caravelle, Multivan и California в различных модификациях. Так, в прошлом месяце покупателям было передано 416 автомобилей группы Т6, что составляет более 60% в общем объеме реализации марки. Сохраняет свою популярность среди клиентов модель Caddy, чьи продажи в сентябре составили 134 единицы. Пикап Amarok в прошлом месяце нашел 62 покупателя.

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