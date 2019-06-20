Hyundai планирует запустить завод по выпуску двигателей в Петербурге в октябре 2021 года

Компания Hyundai планирует запустить завод по производству бензиновых двигателей в Санкт-Петербурге в октябре 2021 года, сообщил гендиректор "Хендэ Виа Рус" О Сынгхун на встрече с вице-губернатором города Евгением Елиным.

"Мы планируем открыть завод с производственной мощностью 330 тыс. двигателей в год, который будет функционировать в три смены. Объем производства планируем на уровне 233 тыс. двигателей, из которых более 20% будет поставляться на экспорт. Старт массового производства запланирован на октябрь 2021 года. На заводе будет создано более 500 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит порядка 12,7 млрд рублей", – рассказал О Сынгхун, которого цитирует агентство "Прайм".

Как уточнили в правительстве Петербурга, проект строительства нового завода не входит в ранее подписанный специальный инвестконтракт (СПИК). В настоящее время обсуждается подписание СПИК с Hyundai WIA, входящую в глобальную группу компаний Hyundai.

Напомним, в декабре 2018 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» заключил специальный инвестиционный контракт (СПИК) о модернизации производства, обновлении модельного ряда и создании Центра исследований и разработок. Компания Hyundai приняла обязательства по повышению уровня локализации за счет организации производства двигателей и коробок переключения передач. В рамках исполнения обязательств по контракту завод планирует увеличить объемы экспорта выпускаемой продукции. До 2027 года предприятие планирует инвестировать 16,9 млрд рублей. Кроме того, с учетом вложений других компаний, входящих в группу Hyundai Motor Group, например Hyundai WIA, которая займется производством двигателей, общая сумма инвестиций может достигнуть порядка 35 млрд рублей.

На текущий момент общие инвестиции в предприятие превысили 1 млрд долларов. Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» является одним из самых современных и высокопроизводительных промышленных предприятий в стране. На заводе установлено более 230 роботов, которые выполняют операции по сварке и окраске кузовов автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года петербургский завод Hyundai выпустил 180,3 тыс. автомобилей, что на 1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Всего в 2019 году предприятие планирует произвести более 240 тыс. машин. Напомним, завод производит бестселлеры российского рынка – кроссовер Hyundai Creta, седан Hyundai Solaris, а также седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line.

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