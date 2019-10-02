Mazda обновила купеобразный кроссовер CX-4

Китайское предприятие FAW-Mazda показало рестайлинговую версию кросс-купе CX-4. Модель сохранила габариты предшественника, но обзавелась новыми бамперами, радиаторной решеткой и диодной оптикой, а также получила иное оформление выхлопной системы, пишет портал Motor.ru.

Напомним, кросс-купе СХ-4 для китайского рынка, спроектированный на основе СХ-5 предыдущего поколения, дебютировал в 2016 году. Обновленная модель сделана в новом корпоративном стиле – узнаваемый образ в стиле нынешнего CX-5 создает сетчатая радиаторная решетка, форма ходовых огней, а также рисунок передних фар и задних фонарей.

В салоне появились новые материалы отделки, добавлена черно-красная цветовая гамма интерьера и изменился мультимедийный комплекс: 7-дюймовый дисплей уступил место 8-дюймовому с расширенным функционалом.

Техническая начинка вседорожника осталась нетронутой: под капотом по-прежнему атмосферные двигатели линейки Skyactiv-G объемом 2.0 л (158 л.с.) и 2.5 л (192 л.с.). Трансмиссия безальтернативна: только 6-диапазонный «автомат». Переднеприводные СХ-4 продаются с «младшим» мотором, а полный привод – прерогатива 2,5-литрового силового агрегата.

В Китае обновленные СХ-4 поступят в продажу в ноябре. Ожидается, что с рестайлингом модель подорожает: если цены на текущие кросс-купе начинаются с 141 тыс. юаней (около 1,32 млн рублей), то версия 2020 модельного года обойдется как минимум в 156 тыс. юаней (около 1,42 млн рублей). Экспортировать CX-4 в другие страны компания Mazda не планирует.

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