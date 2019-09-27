Линейка MINI пополнится новым кроссовером

Модельный ряд MINI пополнится новым кроссовером, который будет по габаритам больше, чем Countryman. Об этом изданию Autocar заявил руководитель MINI Бернд Кербер, по словам которого новый SUV нужен марке из-за «потребностей» рынков США и Китая. Будущему кроссоверу MINI могут дать название Traveller. Напомним, марка с 1960 по 1969 годы выпускала универсал Morris MINI Traveller: создан на базе обычного хэтчбека, но с растянутой на 102 мм колесной базой и длиннее на 245 мм.

Новый паркетник марки появится ориентировочно в 2022-м или 2023 году, пишет портал «Колеса.ру». Он получит разработанную баварским автоконцерном BMW платформу UKL2, на которой базируется BMW 1 series третьего поколения. Новинка MINI будет иметь как ДВС, так и полностью электрическую версию. Возможно, «розеточный» паркетник разделит «начинку» с BMW i3 следующего поколения.

Также руководитель MINI сообщил, что четвертое поколение Cooper появится в 2022 - 2023 годах. Он отметил, что особенностью флагмана изначально были его «скромные» габариты, теперь же автомобиль эту особенность, по сути, утратил – на это, вероятно, повлиял рост популярности маленьких кроссоверов. По словам главы бренда, «трехдверка» новой генерации будет пытаться вернуться к компактным размерам.

Ожидается, что компания сумеет добиться визуального уменьшения хэтчбека не из-за сокращения габаритов (то есть не в ущерб пространству для водителя и пассажиров), а с помощью, к примеру, «урезанного» переднего свеса. В настоящее время, по словам Кербера, как раз обсуждаются пропорции машины.

Информации о четвертом поколении хэтчбека пока немного. Его внешность, вероятно, будет выполнена в традиционном фирменном стиле марки. В салоне «трехдверки» станет больше сенсорных кнопок и экранов, при этом в компании пообещали оставить узнаваемую круглую центральную консоль. Помимо этого, сообщается, что будущий Cooper будет оснащаться бензиновыми двигателями или электромоторами.

Нынешний трехдверный хэтч MINI Cooper в Европе оснащается трех- и четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями объемом 1,5 и 2,0 л с отдачей от 75 до 231 л.с. В пару предлагается механическая коробка передач или «автомат».

Линейка MINI после смены генерации будет включать в себя трехдверный и пятидверный хэтчбеки, версию с открытым верхом, а также более крупные Clubman и Countryman.

Напомним, летом текущего года MINI представила свой первый массовый электрокар. Он создан по мотивам концепта MINI Electric, который был показан в 2017 году. От шоу-кара конвейерной модели достались лишь колесные диски и желтая полоска со значком в виде штепселя на заглушке, установленной вместо радиаторной решетки.

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