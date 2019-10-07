Компания Chery начала продажи нового люксового кроссовера Exeed LX. Он создан на базе модели Chery Tiggo 7, с недавних пор продающейся и в России. Автомобиль отличается от «исходника» оригинальным дизайном кузова, а также более дорогой отделкой салона, в котором царят дисплеи и сенсорные панели, пишет портал Wroom.ru.

Exeed LX оснащается бензиновым мотором объемом 1,6 литра с непосредственным впрыском и турбонаддувом, развивающим 197 л.с. Коробка передач – 7-ступенчатая роботизированная, привод может быть только передним.

В Китае цены на новый кроссовер начинаются с отметки 126 тыс. юаней, что соответствует примерно 1 млн 140 тыс. рублей. Уже объявлено, что в 2020 году марка Exeed выйдет на российский рынок, но никаких подробностей об этом проекте пока нет.

Напомним, в прошлом году компания Chery представила «люксовую» марку Exeed. Первой машиной нового бренда стал кроссовер Exeed TX.

Как сообщалось ранее, премиальный суббренд Exeed, принадлежащий компании Chery, выйдет на российский рынок с удлиненной версией кроссовера Exeed TXL. Новинка появится в нашей стране в 2020 году, будет иметь полный привод и три комплектации. Автомобиль будет доступен с турбиромотором 1.6 TGDI мощностью 190 л.с., который сочетается с 7-диапазонной роботизированной преселективной коробкой передач DCT7. Стоит отметить, что для модели предусмотрен передний и полный привод. Таким образом, Exeed TXL станет первой моделью с приводом 4х4 в линейке Chery.

Напомним, Exeed TXL – удлиненная версия модели TX. Длина их кузовов составляет 4775 и 4690 мм соответственно. Разница достигается за счет растянутой на 85 мм колесной базы. Стоит кроссовер в Китае от 135,9 до 175,9 тысяч юаней. В пересчете на рубли это диапазон 1 млн 229 тыс. рублей – 1 млн 591 тыс. рублей. Цены на автомобиль в России пока неизвестны.

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