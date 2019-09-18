Renault Sandero Stepway появились в московском каршеринге «Делимобиль»

Компания Renault Россия и крупнейший московский оператор каршеринга «Делимобиль» расширяют сотрудничество. Теперь в автопарке компании будет доступна новая модель – переднеприводный кроссовер Renault Sandero Stepway в версии City, сообщает пресс-служба французской марки.

Sandero Stepway в версии City оснащается автоматической бесступенчатой трансмиссией CVT X-Tronic в паре с двигателем 1,6 л (113 л.с.). Серия Stepway City имеет полностью черную защитную накладку на передний и задний бамперы, а также черные глянцевые накладки на зеркала и черные рейлинги (для Sandero Stepway City). Акценты черного цвета дополняются хромированной окантовкой противотуманных фар и накладок на ручки дверей, а также специальной анимацией средней стойки двери с логотипом City.

Напомним, сотрудничество Renault Россия и компании «Делимобиль» началось в 2017 году, когда в автопарке оператора появились кроссоверы Renault Kaptur. В июне этого года «Делимобиль» совместно с лизинговой компанией CTRL Лизинг масштабировали проект «Делимобиль Pool» и увеличили региональный автопарк. Первой моделью, которая появилась в проекте, стал седан Renault Logan. Первые 50 автомобилей Renault Logan в рамках программы «Делимобиль Pool» уже работают в Екатеринбурге, следующими городами станут Краснодар и Санкт-Петербург. В планах партнеров увеличить региональный автопарк на несколько тысяч автомобилей до конца года.

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