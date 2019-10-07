Ford Focus в сентябре вернул себе звание лидера вторичного рынка

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», самым популярным автомобилем с пробегом в России по итогам сентября стал Ford Focus с результатом 11,3 тыс. единиц. Напомним, что ранее эта модель первенствовала в июне и июле.

Второе место на этот раз занял хэтчбек LADA Samara (11,2 тыс. шт.), который лидировал на вторичном рынке в августе. Замкнул же первую тройку снова седан LADA 2107, показатель которого в сентябре составил 9,5 тыс. экземпляров. Такой же объем перепродаж у Hyundai Solaris, а в пятерку лидеров попал еще седан LADA 2170 «Приора» (9,1 тыс. шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев нынешнего года самой популярной моделью на рынке легковых автомобилей с пробегом в РФ остается LADA 2114. Ее показатель за этот период составил 100,9 тыс. единиц, в то время как у Ford Focus он равен 98 тыс. перепроданных машин. Более подробная информация об этом содержится здесь.

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