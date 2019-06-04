Объявлены российские цены на BMW M8 Gran Coupe и BMW M8 Competition Gran Coupe

Компания BMW представляет BMW M8 Gran Coupe и его трековую версию BMW M8 Competition Gran Coupe. Премьера автомобиля состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года. Мировые продажи начнутся в апреле 2020 года, в это время будет доступна ограниченная серия BMW M8 Gran Coupe First Edition.

Как сообщает пресс-служба BMW, под капотом автомобиля – двигатель M TwinPower Turbo объемом 4,4 литра. На BMW M8 Gran Coupe он развивает 600 л.с. и 750 Нм, на BMW M8 Competition Gran Coupe – 625 л.с. и 750 Нм. Как и исходный BMW M8, новый автомобиль получил 8-ступенчатую коробку передач M Steptronic и интеллектуальный полный привод M xDrive. Разгон до 100 км/ч у BMW M8 Gran Coupe занимает 3,3 секунды, у BMW M8 Competition Gran Coupe – 3,2 секунды.

В России BMW M8 Gran Coupe будет предлагаться по цене от 10 млн 220 тыс. рублей. Версия Competition оценена в 12 млн 050 тыс. рублей. Российские цены BMW M8 Gran Coupe First Edition и количество доступных автомобилей будут объявлены позднее.

BMW M8 Gran Coupe и BMW M8 Competition Gran Coupe уже в базовой версии имеют полный набор систем безопасности и ассистентов, лазерные фары, комфортный доступ и автодоводчик дверей, аудиосистему Harman Kardon, автоматический климат-контроль на две зоны, сиденья с электрорегулировкой, интерактивный ключ BMW display key, пакет M Driver’s Package и др. По сравнению BMW M8 Gran Coupe, версия Competition стандартно оснащается выхлопной системой M Спорт, 20" M легкосплавными дисками Star-spoke 813 M Bicolour с разноразмерными шинами, ремнями безопасности М, а также имеют полную отделку кожей Merino.

BMW M8 Gran Coupe имеет два предустановленных набора настроек – Road и Sport. В версии Competition появляется третий набор – Track. Переключениями между режимами заведует специальная клавиша M Mode. Для более тонкой адаптации автомобиля к ситуации можно менять настройки двигателя (три режима), электронно-управляемых амортизаторов (три режима), электромеханического рулевого управления M Servotronic (два режима) и чувствительность педали тормоза (два режима). Прямой доступ к ездовым настройкам открывает кнопка Setup на центральной консоли.

Полноприводная трансмиссия M xDrive с активным M-дифференциалом работает в трех режимах: 4WD, 4WD Sport и 2WD. В режиме 4WD Sport большая часть мощности мотора подводится к задним колесам, а в режиме 2WD отключается муфта привода передней оси и деактивируется система DSC.

Что касается экстерьера, изменилась форма переднего бампера и увеличился размер воздухозаборников, а также воздуховодов в передних крыльях, корпуса наружных зеркал оптимизированы ради снижения сопротивления, на крышке багажника появился задний спойлер, изменилась форма заднего бампера, а в диффузор вписаны четыре патрубка выхлопной системы. Версия Competition выделяется характерными наружными элементами черного цвета.

В салоне появились спортивные M-сиденья с двухцветной кожаной обивкой и ремни безопасности M. На руле – традиционные клавиши M1 и M2, новый дизайн селектора трансмиссии, кнопка запуска двигателя красного цвета и дополнительные клавиши M Mode и Setup на центральной консоли. M8 Gran Coupe на 200 мм больше, чем у купе BMW M8, в результате на заднем ряду теперь есть два полноценный комфортабельных посадочных места. Для непродолжительных поездок на месте по центру может разместиться еще один пассажир.

На старте мировых продаж клиентам будут доступны модели ограниченной серии First Edition. Тираж BMW M8 Gran Coupe First Edition составит 400 экземпляров. Главное отличие автомобиля – эксклюзивный цвет кузова Aurora Diamond Green с акцентами в золотой бронзе, разработанный отделением BMW Individual специально для этой версии.

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