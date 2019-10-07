Nissan назначил новых топ-менеджеров

сегодня, 14:44 395 0

Nissan назначил новых топ-менеджеров

Новым гендиректором Nissan Motor назначен 53-летний Макото Уcида, президент китайского бизнеса компании Dongfeng Motor и старший вице-президент Nissan. Главный операционным директором компании стал Ашвани Гупту, до сих пор занимавший такой же пост в Mitsubishi Motors Corp. Его заместителем станет старший вице-президент Nissan Юн Секи. Все назначения вступят в силу не позднее 1 января 2020 года, сообщает агентство "Интерфакс".

Назначениям предшествовал тщательный отбор и оценка кандидатов. Совет директоров счел Усиду правильным человеком, который сможет повести компанию вперед, заявил председатель совета Ясуси Кимура. Прежний гендиректор Nissan Хирото Саикава решил уйти в отставку в сентябре.
Новому руководству компании предстоит справиться с падением прибыли, провести реструктуризацию бизнеса и решить проблемы, связанные с последствиями многочисленных скандалов, в том числе вокруг бывшего гендиректора Nissan Карлоса Гона.

Между тем, председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар заявил, что положительно оценивает назначение Макото Утиды новым генеральным директором и президентом Nissan с учетом важности альянса между двумя производителями. По его мнению, г-н Утида "зарекомендовал себя как хороший управляющий, обладающий лидерскими качествами".

, источник: АВТОСТАТ

Теги: кадровые назначения nissan

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