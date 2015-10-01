«ГАЗон NEXT» второй месяц подряд лидирует на рынке грузовиков в РФ

сегодня, 11:33 1385 0

«ГАЗон NEXT» второй месяц подряд лидирует на рынке грузовиков в РФ

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России
Все ежемесячные обзоры

Лидером российского рынка новых грузовых автомобилей в сентябре 2019 года стал «ГАЗон NEXT». Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», эта модель второй месяц подряд становится самой популярной в нашей стране.

Согласно данным агентства, в первый месяц осени «ГАЗон NEXT» разошелся тиражом в 519 экземпляров, снова опередив КАМАЗ-43118 (478 шт.). Далее в рейтинге тоже следуют две модели Камского автозавода – КАМАЗ-5490 (430 шт.) и КАМАЗ-65115 (341 шт.). Пятую и шестую позиции делят Mercedes-Benz Actros и Volvo FH (по 252 шт.).

О том, какие еще грузовики пользовались наибольшей популярностью на рынке РФ в сентябре, можно узнать здесь.

Кроме рынка грузовых, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Стоимость любой модели и в различных комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии продажи грузовые автомобили модели-лидеры mercedes-benz volvo volvo trucks gaz камаз

Новости на тему

Рынок новых грузовых автомобилей в сентябре упал на 5%

вчера, 15:53

Все новости

Статьи на тему

Главное – участие: как работают заводы по сборке грузовиков «Большой семерки»

1 октября 2015

Все статьи

Инфографика на тему

Модели-лидеры российского рынка новых грузовиков

4 июня 2018

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно