«ГАЗон NEXT» второй месяц подряд лидирует на рынке грузовиков в РФ

Лидером российского рынка новых грузовых автомобилей в сентябре 2019 года стал «ГАЗон NEXT». Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», эта модель второй месяц подряд становится самой популярной в нашей стране.

Согласно данным агентства, в первый месяц осени «ГАЗон NEXT» разошелся тиражом в 519 экземпляров, снова опередив КАМАЗ-43118 (478 шт.). Далее в рейтинге тоже следуют две модели Камского автозавода – КАМАЗ-5490 (430 шт.) и КАМАЗ-65115 (341 шт.). Пятую и шестую позиции делят Mercedes-Benz Actros и Volvo FH (по 252 шт.).

О том, какие еще грузовики пользовались наибольшей популярностью на рынке РФ в сентябре, можно узнать здесь.

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