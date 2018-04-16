«Авилон» стал новым дилером Mitsubishi в России

Компания «ММС Рус» объявила о подписании дилерского соглашения с АГ «Авилон», который стал новым дилером Mitsubishi Motors в России. Это первый японский бренд в портфеле компании. Технический запуск салона состоялся 1 октября, официальное открытие планируется на март 2020 года, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Новый автосалон «Авилон. Mitsubishi» общей площадью более 520 кв.м будет специализироваться на продаже новых автомобилей, на сервисном обслуживании и ремонте автомобилей любого уровня сложности.

В шоу-руме будут представлены все модели бренда: Pajero, Pajero Sport, L200, Outlander, Eclipse Cross и ASX. Также клиентам будет доступен полный спектр сопутствующих услуг, связанных с покупкой новых автомобилей: консультации, тест-драйвы, финансовые и страховые инструменты. Сервисный центр «Авилон. Mitsubishi» оснащен самым современным оборудованием, позволяющим производить любые виды работ в соответствии со стандартами бренда Mitsubishi Motors.

Как заявил председатель правления, генеральный директор АГ «Авилон» Андрей Павлович, для «Авилона» партнерство с брендом Mitsubishi позволит компании завоевать дополнительную долю рынка и войти в пятерку лидеров рынка по Московскому региону. В 2020 году новый автосалон «Авилон. Mitsubishi» планирует реализовать 665 автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Mitsubishi реализовали 3774 автомобиля – на 9% меньше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2019 года в России продан 28840 автомобилей Mitsubishi, что на 8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.