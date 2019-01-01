Skoda показала новый Rapid для России

Компания Skoda опубликовала дизайнерский эскиз, который дает первое представление об экстерьере нового Rapid, чья мировая премьера состоится в России в конце года. Автомобиль получил динамичные линии, уникальные стреловидные фары и решетку радиатора шестиугольной формы, сообщает пресс-служба Skoda.

Как сообщалось ранее, лифтбек Skoda Rapid второго поколения проектируется исключительно под российский рынок. В основу модели ляжет платформа MQB A0, на которой также создается следующая генерация Polo и бюджетный кроссовер на его базе.

В настоящее время стоимость Skoda Rapid в начальной комплектации Active с двигателем 1,6 л (90 л.с.) и МКП составляет 785 тыс. рублей. Топовая версия Monte Carlo с двигателем 1,4 л (125 л.с.) и АМТ предлагается за 1 млн 157 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компактный лифтбэк Skoda Rapid является безусловным бестселлером марки на российском рынке – по итогам девяти месяцев 2019 года реализация этой модели практически осталась на прошлогоднем уровне и составила 25600 автомобилей (-1%).

Как рассказал ранее в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» рассказал руководитель марки Skoda в России Ян Прохазка, уже этой зимой на российском рынке появится новый компактный кроссовер Karoq, производство которого будет налажено в России. А вот кроссовер Kamiq, производство которого стартовало летом в чешском Млада-Болеславе, был разработан специально для Европы: эта модель имеет несколько особенностей, которые не позволяют начать ее продажи в России. То же самое относится и к хэтчбеку Scala.