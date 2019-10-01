Внедорожники УАЗ «Патриот» выходят на дежурство по охране природных ресурсов Приморского края

Ульяновский автозавод передал 10 внедорожников УАЗ «Патриот» в исполнении «Экспедиция» переданы Службе охотничьего надзора Приморского края. Автомобили в специальной тигриной раскраске предназначены для борьбы с браконьерами и патрулирования территорий в ареале амурского тигра, сообщает пресс-служба УАЗа.

Как отмечается, внедорожники УАЗ «Патриот» максимально подходят для использования в самой труднодоступной местности и осуществления миссии по сохранению популяции амурского тигра, что позволит заметно повысить эффективность работы инспекторов краевых заказников.

Экспедиционная версия УАЗ «Патриот» оснащается 2,7-литровым бензиновым двигателем (149,6 л.с. и 235 Н•м) в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и отличается повышенным внедорожным потенциалом. Такой вариант исполнения предусматривает наличие лебедки, экспедиционного багажника с лестницей на задней двери, силовых порогов, электронной блокировки заднего дифференциала, тягово-сцепного устройства, резины All-Terrain. Кроме того, в оснащение входит современная мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и навигацией с картами России, Белоруссии, Украины и Казахстана.

Стоит отметить, что в 2017 году УАЗ первым из автопроизводителей на российском рынке сертифицировал автомобиль со специальными внедорожными аксессуарами – лебедкой «Спрут 9000 Спорт» и защитой рулевых тяг, которые вошли в пакет «Off-Road». Экспедиционная спецверсия УАЗ «Патриот», которая появилась на российском рынке в мае прошлого года, оснащается еще большим количеством аксессуаров, необходимых для путешествий и экспедиций. Все дополнительное оборудование сертифицировано и устанавливается на Ульяновском автозаводе в процессе производства.

Кроме того, УАЗ «Патриот» в экспедиционной спецверсии доступен в двух эксклюзивных цветах: оранжевом и зеленом. В качестве дополнительной идентификации экспедиционной спецверсии разработан специальный шильдик, расположенный на левой двери автомобиля, который является отличительной чертой данного автомобиля.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».