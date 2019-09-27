Импорт легковых автомобилей в январе - августе вырос на 6%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам 8 месяцев 2019 года увеличился на 5,7% до 196,7 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 5 млрд 193,8 млн долларов. При этом в августе было импортировано 25,5 тыс. машин (-7,2% к июлю) на 650,4 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе - августе вырос на 18,5% до 18,6 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд 302,3 млн долларов. Из них 2,4 тыс. грузовиков (-2,1% к июлю) на 124 млн долларов были поставлены в нашу страну в августе.

Экспорт легковых автомобилей из России за 8 месяцев 2019 года увеличился на 27,8% и составил 73,4 тыс. единиц на общую сумму 1 млрд 051,3 млн долларов. При этом в августе на внешние рынки было отправлено 8,9 тыс. автомобилей (-11% июлю) на 133 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе - августе увеличился на 2,8% и составил 8,4 тыс. машин на 218,5 млн долларов. В августе за рубеж было поставлено порядка 1,1 тыс. грузовиков (-3,2% к июлю) на 29,4 млн долларов.

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