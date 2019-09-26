Changan CS55 появится на российском рынке в ближайшее время

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Changan CS55 появится на российском рынке в ближайшее время

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Компания Changan в ближайшее время выведет на российский рынок новый кроссовер CS55. Судя по первому тизеру новинки, речь идет о версии 2019 модельного года.

Как рассказала порталу «Китайские автомобили» директор представительства по маркетингу Changan в России Алина Кудинова, в настоящее время завершается сертификация кроссовера CS55 для российского рынка, и в ближайшее время новинка должна поступить в продажу.

Между тем, российские спецификации Changan CS55 пока не известны. В Китае модель с габаритными размерами 4500x1855x1690 мм оснащается турбомотором 1.5 мощностью 156 л.с. Он работает на 92-м бензине и сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач и 6-диапазонным «автоматом». Привод только передний.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Changan реализовали 309 автомобилей, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Хитом продаж стал новый кроссовер Changan CS35 Plus, который стартовал на российском рынке в начале августа. Другие модели Changan – полноразмерный кроссовер CS75 и субкомпактный CS35 – по-прежнему пользуются активным спросом. За девять месяцев 2019 года продажи Changan составили 1306 машин (+2%).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки китайские автомобили changan changan cs35 changan cs75

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